СТРАШНЫЕ КАДРЫ | Водитель сбил щенка и оставил на краю дороги

Работники Эстонского союза защиты животных написали в соцсетях, что пока многие люди в День друга наслаждались компанией своих близких, им неожиданно позвонили с дежурного номера 1313 Инспекции окружающей среды – возле Антсла машина сбила щенка. Сбивший щенка водитель отодвинул пострадавшее животное на край дороги и уехал.

«Спасибо, добрый человек, что удосужился хотя бы позвонить», говорится в посте Союза защиты животных.

На помощь щенку бросилась проживающая неподалеку волонтер союза Кадри. Везде была кровь, ее следы тянулись до обочины, на земле валялись разбитые детали автомобиля.

По словам очевидца, после ДТП водитель BMW ненадолго остановился.

В момент прибытия волонтера, щенок был в шоке от боли. Он не мог двигаться, но скалил зубы, когда Кадри пыталась его потрогать. Его пасть тоже была в крови.

Волонтеру было не под силу затащить собаку в машину, и она позвонила в Спасательный департамент. В Тарту, в клинике Университета естественных наук, куда направилась Кадри, уже знали о случившемся. Во время пути Кадри несколько раз останавливалась, чтобы проверить, дышит ли щенок.

Facebook/Eestimaa Loomakaitse Liit

В клинике животному сразу дали успокоительное средство, чтобы вытащить его из машины и обследовать. Выяснилось, что у щенка перелом таза, на одной лапе –

перелом плюсневой кости и раны, на второй – еще более жуткие повреждения. Сухожилия и фаланги пальцев на этой лапе очень сильно пострадали. Кроме того, пострадало одно легкое щенка. Его состояние в течение 48 часов будет критическим.

В результате столкновения собака сломала все передние зубы. Так как большинство зубов у щенка молочные, можно предположить, что ему всего 4-5 месяцев. К счастью, челюсть не пострадала, но пасть в крови и опухла.