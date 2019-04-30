30.04.2019, 09:57

СТРАШНАЯ ТАЙНА МИНИСТРА | Сломал жене две руки, кидался стульями, угрожал лишить денег и прочее. Что рассказывают знакомые о семье Марти Куузика

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Куузик: эти обвинения абсурдны!
rus.delfi.ee
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”Остаточные явления и…
СТРАШНАЯ ТАЙНА МИНИСТРА | Сломал жене две руки, кидался стульями, угрожал лишить денег и прочее. Что рассказывают знакомые о семье Марти Куузика
Andres Putting

В личной жизни министра внешней торговли и инфотехнологий Марти Куузика имеется большая тайна. Она касается его поведения в узком семейном кругу, пишет Eesti Ekspress.

Имеется большое количество источников, которые утверждают, что на протяжение многих лет новоиспеченный министр одновременно уделял внимание нескольким женщинам. Хотя это не самый большой его грех. Многие источники рассказали изданиям Ekspress и Päevaleht, что в семейной жизни Куузик применяет насилие и годами терроризировал свою бывшую жену Карин как физически, так и морально. Один из самых серьезных случаев закончился для нее переломом руки в январе прошлого года. В Раквере склонность Куузика к насилию стала тайной, которую знают все.

Информация стала распространятся в начале апреля, то есть сразу после того, как EKRE сообщила, что Куузик станет министром. Сначала это показалось журналистам простым троллингом со стороны комментаторов и читателей, поэтому на информацию не отреагировали. Но потом выяснилось, что тогда еще кандидат в министры Марти Куузик попался за рулем с остаточными алкогольными явлениями. В свое оправдание он сказал, что тогда еще не был публичным деятелем. Это создало впечатление, будто для простого человека разъезжать на машине с похмелья — норма.

”Остаточные явления и…
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