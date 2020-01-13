Страшная авария на Сааремаа разрушила жизнь целой семьи. Женщина, которая сейчас находится в больнице, беременна

Также в больницу с места происшествия был доставлен Андрес Рейнард, водитель второго автомобиля, который и совершил аварию. ”Все знают, что он часто садится пьяным за руль”, — отмечает один из друзей Кати.

У Кати осталась дочь и гражданский муж.

”Она просто была лучше всех”, — говорит один друг Кати.

”Кати была слишком хорошим человеком”, — добавляет второй.

”Она была такой хорошей и дружелюбной”, — подхватывает подруга Кати.

”Она постоянно обо всех заботилась. Всегда думала о других. Была всегда радостной. Всегда встречала и обнимала”, — вторит ей другая подруга.

У Кати осталась дочь и спутник жизни.

”Эве была женщиной с большим сердцем. Всегда была приветливой, помогала, если кому-то была нужна помощь”, — рассказала о матери Кати знакомая семьи Карин. По словам Карин, находящаяся сейчас в больнице Мэрли беременна. Мэрли она охарактеризовала как веселую и работящую женщину.

”Вообще, вся семья была хорошей….”, — сказала Карин.

Что касается Андреса Рейнарта, то его в деревне увидишь нечасто. Большую часть времени он, будучи дальнобойщиком, разъезжает по Европе. У мужчины имеется маленькая дочь, которая живет то у него, то у матери. Один из местных жителей назвал его ”теплым” и ”добрым” человеком.