06.06.2020, 08:16
Страны ЕС договорились не открывать внешние границы раньше 1 июля
Европейский союз планирует продлить закрытие внешних границ до конца июня, сообщает Bloomberg со ссылкой на еврокомиссара по внутренним делам Ильву Юханссон.
Европейский союз планирует продлить закрытие внешних границ до конца июня, сообщает Bloomberg со ссылкой на еврокомиссара по внутренним делам Ильву Юханссон.
Многие правительства стран Европы согласились к концу июня открыть внутренние границы, сказала она, пишет "Медуза".
Теперь Евросоюзу предстоит договориться о дальнейших шагах для того, чтобы в начале июля открыть внешние границы ЕС, уточнила Юханссон.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
В ООН назвали страну, которую COVID может стереть с лица Земли
Священник разоблачил чудо Пасхи – схождение Благодатного огня
Назван смертельный «первый и последний» симптом коронавируса
Названа температура, которая уничтожает COVID-19 за 5 минут