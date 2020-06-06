06.06.2020, 08:16

Страны ЕС договорились не открывать внешние границы раньше 1 июля


EST
Tartu-Luhamaa maantee
Tartu-Luhamaa maanteeFoto: MARI LUUD

Европейский союз планирует продлить закрытие внешних границ до конца июня, сообщает Bloomberg со ссылкой на еврокомиссара по внутренним делам Ильву Юханссон.

Многие правительства стран Европы согласились к концу июня открыть внутренние границы, сказала она, пишет "Медуза".

Теперь Евросоюзу предстоит договориться о дальнейших шагах для того, чтобы в начале июля открыть внешние границы ЕС, уточнила Юханссон.

  • Внутренние границы в некоторых странах ЕС остаются закрытыми как минимум до 15 июня — в таких случаях уехать из одной страны в другую можно только по ”неотложному” делу. Какое дело считать неотложным, решают национальные правительства стран ЕС, а не институты союза.
  • Вместе с тем, частично открыть внутренние границы ранее уже решили Германия с Австрией, а также Латвия с Эстонией и Литвой — в этих случаях речь идет о возможности перемещения между указанными странами и без необходимости.
Читайте также: