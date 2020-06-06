06.06.2020, 08:16
Страны ЕС договорились не открывать внешние границы раньше 1 июля
Европейский союз планирует продлить закрытие внешних границ до конца июня, сообщает Bloomberg со ссылкой на еврокомиссара по внутренним делам Ильву Юханссон.
Европейский союз планирует продлить закрытие внешних границ до конца июня, сообщает Bloomberg со ссылкой на еврокомиссара по внутренним делам Ильву Юханссон.
Многие правительства стран Европы согласились к концу июня открыть внутренние границы, сказала она, пишет "Медуза".
Теперь Евросоюзу предстоит договориться о дальнейших шагах для того, чтобы в начале июля открыть внешние границы ЕС, уточнила Юханссон.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Трюк с мылом: за пару минут горелки как новые
Парень с коронавирусом рассказал, как умирал, лёжа в больнице
Умер заразившийся коронавирусом экс-министр правительства РФ
Известный актер попал под обстрел во время акции протеста