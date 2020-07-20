Страны Балтии выступили против вывода войск США из Европы

Таким образом они отреагировали на объявление президента США Дональда Трампа о сокращении американского военного контингента в Германии почти на 10 тысяч военнослужащих.

"Это не секрет: нам определенно не хватает некоторых навыков", — заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, добавив, что балтийские страны надеются при этом на помощь союзников и на большее присутствие у себя американских солдат — но не за счет Германии.

С аналогичными заявлениями выступили и главы внешнеполитических ведомств Латвии и Эстонии Эдгарс Ринкевичс и Урмас Рейнсалу.