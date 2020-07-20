Страны Балтии выступили против вывода войск США из Европы

Латвия, Литва и Эстония совместно выступили против предполагаемого вывода американских войск из Европы. После встречи в Таллинне со своим германским коллегой Хайко Масом (Heiko Maas) в понедельник, 20 июля, министры иностранных дел трех стран заявили, что большее присутствие военнослужащих США в Европе даст лучший эффект в плане устрашения России.
Таким образом они отреагировали на объявление президента США Дональда Трампа о сокращении американского военного контингента в Германии почти на 10 тысяч военнослужащих.
"Это не секрет: нам определенно не хватает некоторых навыков", — заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, добавив, что балтийские страны надеются при этом на помощь союзников и на большее присутствие у себя американских солдат — но не за счет Германии.
С аналогичными заявлениями выступили и главы внешнеполитических ведомств Латвии и Эстонии Эдгарс Ринкевичс и Урмас Рейнсалу.
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