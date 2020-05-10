Страны Балтии призвали Евросоюз увеличить бюджет сообщества
Из-за вызванного коронавирусом экономического кризиса рассчитанный на семь лет новый бюджет Европейского союза (MFF) должен быть увеличен, считают в Эстонии, Латвии и Литве.
Из-за вызванного коронавирусом экономического кризиса рассчитанный на семь лет новый бюджет Европейского союза (MFF) должен быть увеличен, считают в Эстонии, Латвии и Литве.
"Чтобы мы могли заниматься стоящими перед нами вызовами, MFF должен быть больше, чем та программа, которую мы обсуждали в феврале", говорится в обращении премьер-министра Эстонии Юри Ратаса, премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша и президента Литвы Гитанаса Науседы к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе Европейского совета Шарлю Мишелю.
Главы стран ЕС до сих пор не договорились о бюджете на 2021-2027 годы. После неудачных переговоров в феврале и спровоцированного коронавирусом кризиса Урсула фон дер Ляйен заявила, что будет представлена новая бюджетная программа, пишет rus.err.
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