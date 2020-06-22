Страны Балтии планируют совместно обновить свои военные флоты

Покупка одного военного корабля — очень дорогостоящая процедура, потому страны и хотят объединиться в своём заказе, чтобы получить более привлекательную цену, передает "Актуальная камера".

"Наша задача — к осени предоставить первичные цифры, чтобы понять, сколько на всё это потребуется денег. Но здесь придётся также учесть и тот факт, что за 10-15 лет эти расходы могут существенно измениться", — сказал командующий ВМС Эстонии Юри Саска.

По словам Саска, именно минные тральщики были и остаются оптимальным вариантом для наших стран. Однако, если речь идёт о заказе новых кораблей, то их нужно будет строить с учётом дополнительных потребностей.

В составе ВМС Эстонии входят 3 тральщика-искателя мин и один миноносец, выполняющий роль флагмана.