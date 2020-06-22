Страны Балтии планируют совместно обновить свои военные флоты

Эстония, Латвия и Литва планируют в рамках проекта "Naval vision 2030" совместно обновить военно-морской флот: дело в том, что большинство кораблей у трёх республик через 15 лет уже будет пора списывать со счетов, пишет rus.err.
Покупка одного военного корабля — очень дорогостоящая процедура, потому страны и хотят объединиться в своём заказе, чтобы получить более привлекательную цену, передает "Актуальная камера".
"Наша задача — к осени предоставить первичные цифры, чтобы понять, сколько на всё это потребуется денег. Но здесь придётся также учесть и тот факт, что за 10-15 лет эти расходы могут существенно измениться", — сказал командующий ВМС Эстонии Юри Саска.
По словам Саска, именно минные тральщики были и остаются оптимальным вариантом для наших стран. Однако, если речь идёт о заказе новых кораблей, то их нужно будет строить с учётом дополнительных потребностей.
В составе ВМС Эстонии входят 3 тральщика-искателя мин и один миноносец, выполняющий роль флагмана.
Собчак сообщила о бегущих в ужасе из США друзьях
При какой температуре воздуха коронавирус не передается совсем
Выпадала розетка: Муж придумал, как закрепить ее без саморезов
Сосед покупает фольгу оптом. Я смеялась, пока не узнала правду