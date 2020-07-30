"Страну сдают полным ходом". Военнослужащий ВСУ из зоны боевых действий — о гибели Ильина, наемниках, зарплате и перемирии

Андрей — военный медик. Как и гражданин Эстонии Николай Ильин, погибший 13 июля под поселком Зайцево. Они были хорошо знакомы и даже вместе ходили на спасательные операции. Андрей подтвердил, что опубликованное в интернете видео гибели Ильина является подлинным. А что касается официальных заявлений Украины, то, по словам военнослужащего, им не всегда стоит доверять. Впрочем, как и другой стороне военного конфликта. Потому что, как подчеркивает Андрей, за ДНР воюют российские военные.

Андрей, как когда-то и погибший Николай, тоже экипирован лучшим американским оборудованием. Однако солдат сразу делает оговорку: он не американский наемник; просто все это снаряжение — самое лучшее для работы и безопасности в зоне боевых действий, а покупается оно за свой счет.

Военные медики познакомились на Востоке Украины 14 октября прошлого года:

– Бригада, к которой я был прикомандирован, выдвинулась в сторону Донецкой области, где сейчас воюют российские военные. Кто-то говорит, что они террористы. Это все бред! На самом деле мы воюем непосредственно с русскими военными, с Российской Федерацией, — отмечает Андрей. — Мы не лезли на их землю. Если бы Украина начала захватническую войну против какого-либо другого государства, то я бы в жизни не взял в руки оружие. А так как на мою землю пришли…

” Кто-то говорит, что они террористы. Это все бред! На самом деле мы воюем непосредственно с русскими военными, с Российской Федерацией

”Бригада приехала в один из домов жилого сектора. Открываю двери, смотрю — стоит Коля. У него такое хорошее настроение было. Я спрашиваю: ”Медицина?” А мы, медики, на войне всегда ищем друг друга. Говорили о нашей работе: сколько у него раненых, какие у них ранения”, — рассказывает Андрей, добавляя, что у военнослужащих ВСУ очень много осколочных ранений.

– Вы видели видеосъемку с Колиной камеры? — спрашивает Андрей.

Министерство обороны Украины заявило, что Ильин погиб в результате расстрела, а все военнослужащие эвакуационной группы находились в белых касках. Однако, судя по видео, на военнослужащих не было белых касок, а смерть Ильина наступила в результате взрыва. На встречный вопрос, является ли данное видео подлинным, Андрей без промедления отвечает: