30.07.2020, 08:51

"Страну сдают полным ходом". Военнослужащий ВСУ из зоны боевых действий — о гибели Ильина, наемниках, зарплате и перемирии

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Роман Старапопов
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"Страну сдают полным ходом". Военнослужащий ВСУ из зоны боевых действий — о гибели Ильина, наемниках, зарплате и перемирии
Фото: частный архив

RusDelfi связался с военнослужащим Вооруженных сил Украины 26-летним Андреем (позывной – Ацтек), который сейчас находится в зоне боевых действий в Донбассе.

Андрей — военный медик. Как и гражданин Эстонии Николай Ильин, погибший 13 июля под поселком Зайцево. Они были хорошо знакомы и даже вместе ходили на спасательные операции. Андрей подтвердил, что опубликованное в интернете видео гибели Ильина является подлинным. А что касается официальных заявлений Украины, то, по словам военнослужащего, им не всегда стоит доверять. Впрочем, как и другой стороне военного конфликта. Потому что, как подчеркивает Андрей, за ДНР воюют российские военные.

Андрей, как когда-то и погибший Николай, тоже экипирован лучшим американским оборудованием. Однако солдат сразу делает оговорку: он не американский наемник; просто все это снаряжение — самое лучшее для работы и безопасности в зоне боевых действий, а покупается оно за свой счет.

Военные медики познакомились на Востоке Украины 14 октября прошлого года:
– Бригада, к которой я был прикомандирован, выдвинулась в сторону Донецкой области, где сейчас воюют российские военные. Кто-то говорит, что они террористы. Это все бред! На самом деле мы воюем непосредственно с русскими военными, с Российской Федерацией, — отмечает Андрей. — Мы не лезли на их землю. Если бы Украина начала захватническую войну против какого-либо другого государства, то я бы в жизни не взял в руки оружие. А так как на мою землю пришли…

Кто-то говорит, что они террористы. Это все бред! На самом деле мы воюем непосредственно с русскими военными, с Российской Федерацией

”Бригада приехала в один из домов жилого сектора. Открываю двери, смотрю — стоит Коля. У него такое хорошее настроение было. Я спрашиваю: ”Медицина?” А мы, медики, на войне всегда ищем друг друга. Говорили о нашей работе: сколько у него раненых, какие у них ранения”, — рассказывает Андрей, добавляя, что у военнослужащих ВСУ очень много осколочных ранений.

– Вы видели видеосъемку с Колиной камеры? — спрашивает Андрей.

Министерство обороны Украины заявило, что Ильин погиб в результате расстрела, а все военнослужащие эвакуационной группы находились в белых касках. Однако, судя по видео, на военнослужащих не было белых касок, а смерть Ильина наступила в результате взрыва. На встречный вопрос, является ли данное видео подлинным, Андрей без промедления отвечает:

– Так точно! Камера нужна для своей же безопасности. Чтобы потом не сказали: ты виноват. К сожалению, на нее можно запечатлеть и свою смерть, как в случае с Колей, — говорит он.

По его словам, есть две версии гибели Ильина. Первая: подрыв на растяжке. Местность, на которой оказался Ильин, была заминирована. Опять-таки, по его заверению, как и весь Донецк и Луганск.

– Представьте себе! Боевые действия идут с 2014 года. Один год войны — это саперам 10 лет работы. У нас война идет 6 лет. А это 60 лет работы для саперов. Вы представляете, сколько там растяжек?! Вполне можно предположить, что он попал на растяжку, которую поставили в 2015 или 2016 году, — рассуждает Андрей и приводит вторую версию гибели сослуживца: Ильин мог погибнуть в результате прямого попадания снаряда от подствольного гранатомета ВОГ-25, который крепится на автомат Калашникова. Также, по его же словам, виновником смерти Ильина мог стать и танковый гранатомет ВОГ-17.

– Но, скорее всего, это была растяжка. После того, как подорвался Николай, был еще один взрыв, но это был приход от РПГ-7, — делает Андрей выводы на основании просмотренного видео. — Скорее всего, его заметили, и квадрат, в котором он находился, принялись заливать огнем со всех возможных стволов. Поверьте, если бы у них стояли танки, то они туда накрыли бы даже из них. Русские — больные на голову: они с перепугу выстреливают все, что у них есть. Мы изучили их за время войны.

Но, скорее всего, это была растяжка. После того, как подорвался Николай, был еще один взрыв, но это был приход от РПГ-7

Исходя из информации, которую Андрей получил на похоронах Ильина от командира медицинского подразделения, из группы, в которой шел Николай, три человека погибли, один был ранен.

– Ребята разбежались кто куда. Причем они взяли проводника, который немногим ранее уже попадал под обстрел. А под обстрелом, поверьте мне, сбивается контроль ситуации. Как бы ты ни был натренирован, все равно какое-то паническое состояние присутствует… И вот Коля остался один… Когда начали накрывать квадраты, ему пришлось уходить, поскольку он не нашел раненого. И, уже подходя к своим, он подорвался, — разъясняет Андрей ход событий.
На видео видно, как Ильин несет в руках автомат и несколько раз открывает ответный огонь. По словам Андрея, по Уставу у военного медика должно быть оружие.

– В боевом Уставе написано, что необходимо действовать по обстановке. Если тебе и твоим сослуживцам есть угроза жизни, ты обязан вести бой. В первую очередь ты солдат. У боевого медика другие задачи: мы спасаем. Это война, мать его…, — по армейски четко и громко говорит Андрей.

А что касается белых касок, то, по его словам, это другое видео, снятое с квадрокоптера ВСУ.
– Парня просто забыли. Судя по видео, он был в низине. Потом он умер. Вот Коля как раз и пошел вытягивать эту группу эвакуации. Убили одного — первый парень пошел на эвакуацию. Ранили второго — пошел Коля. Но погиб, — передает Андрей развитие событий.

Тело Ильина украинской стороне передали только на пятый день. По заверению Андрея, такое происходит часто. Также он подтверждает информацию, что над телом Ильина издевались. Украинские СМИ писали, что тело Ильина было зашито в области живота. По непонятным причинам оно было распорото от таза до шеи, после чего грубо сшито. Также тело не хранилось в морге, из-за чего было покрыто большими трупными пятнами, писало издание ”Униан”.

– А что вы хотите? Вот там как раз наемники из Чечни, были ЧВК Вагнера. Они сумасшедшие, — делится мнением Андрей и призывает ”не особо доверять всем украинским СМИ”. — У нас как получается: что сказали, то и пишут. А на самом деле все может быть иначе. Идет цензура. Устанавливают правила: что можно показывать, а что нельзя, — говорит Андрей.

В интернете появились скриншоты какой-то переписки в мессенджере. Как утверждается, это переписка Ильина с неким американцем по имени Патрик, которого он зовет в Донбасс, чтобы получить боевой опыт. Андрей же не верит, что эта переписка была в телефоне Ильина, заявляя, что ее можно легко подделать.

Россия — богиня на фейкометы. Она вторая после Гебельса, — резко заявляет он. — Нужно быть готовым к тому, что в сеть будет сливаться полнейший бред. А этот парень из другой страны. На нем сейчас пропаганда будет выезжать так, что мама не горюй!
Помимо этого, в СМИ уже заявили, что Николай оказался наемником. Однако Андрей объясняет, что тот не был наемником, и в этом — принципиальная разница:

– Наемники — это другая категория людей. Это не Black Water, как это было в свое время в Америке. Они работали в серой зоне — там, где не могли находиться войска. Николай же был в официальном подразделении корпуса морской пехоты. Это армия, какая есть у каждой страны, — добавляет он и сводит к тому, что уже сейчас обсуждают снаряжение Ильина, бывшее американским.

По словам Андрея, у него точно такое же, и все куплено за свой счет. После этого он скидывает фотографию, которую разрешает опубликовать с этой статьей:

– А что, меня несколько раз показывали по телевидению, — улыбается он.
Андрей не скрывает, что зарплата в армии Украины невысокая. Так, например, медик получает 12 000 гривен (это 372 евро).

– Смешно, правда? Меня за эти 370 евро могут в любой момент убить, пока я нахожусь на войне. И когда кто-то говорит, что Николай был наемником, то он не представляет, сколько стоит наемник. Не менее 5000 долларов! Да, у нас идет доплата за зону боевых действий — 17 000 гривен (527 евро). В общей сложности это составляет около 900 евро…
В перспективе Андрей намерен уволиться.

Меня за эти 370 евро могут в любой момент убить, пока я нахожусь на войне.

С 00 часов 27 июля в Донбассе объявлено полномасштабное перемирие. Прекращение огня принято на основании подписанного в Минске документа. Однако Андрей считает, что это неправильное действие, в первую очередь, со стороны властей Украины.

– Страну сдают полным ходом. И, как говорил Коля, если проиграем мы, то потом пойдут к вам. То есть начнут лезть в Европу. Сидеть и обсуждать, пытаться договориться… Ребята, мы не в школе и не в детском саду. Все понимают, что идет война. Почему-то когда в Турции Россия что-то пыталась навязывать, то Эрдоган [президент Турции — прим.] поднял в воздух Байрактары — ударные беспилотники — и закрыл вопрос Евросоюза. Он это преподнес таким образом: вы либо помогаете, либо сидите молча. Все! Никаких договоренностей, никаких трехсторонних контактных групп. А у нас идут договоренности! При этом парни гибнут каждый божий день! Ты солдат — и тебе дают приказ не стрелять. Это как понимать? — рассуждает военный, который уверен: политика и война — самое страшное и лживое, что есть на свете. Он говорит, что когда вылетает первая пуля из ствола автомата, то ”все трехсторонние заседания идут к черту”.
Андрею 26 лет. Уже 6 лет он служит в ВСУ. Он вспоминает, что когда пришел на службу в 2014-м, то из средств самозащиты ему выдали автомат и магазин.

– И железная советская каска, в которой было 18 дырок. Все, больше ни-че-го! — вспоминает он, упоминая и о случаях, когда он несколько раз был контужен и много раз получал осколочные ранения. — Реабилитации у нас ноль. То, что показывают по телевизору, — это сказки и бред! Чтобы вы понимали: за все время, пока я служу в армии, я ничего не смог приобрести. У меня нет своего жилья. Все, что я говорю, можно воспринять так, будто я — обиженный солдат. Но поверьте, я не один так думаю. Если в нашей стране не начнут думать о людях, то будет, как в Америке после Ирака: 25 000 самоубийств было. Представляете, статистика?! И у нас тоже это уже есть. Ты возвращаешься — и у тебя чувство, что ты никому не нужен, — с тяжестью в голосе размышляет Андрей и вспоминает, что однажды в течение 8 месяцев ежедневно находился в зоне боевых действий.

– Вот так любит наша страна. И становится обидно, что парень из другой страны приехал защищать нашу страну, а тут СМИ сказки рассказывают. У нас много пророссийских СМИ. Некоторые из них подконтрольны Виктору Медведчуку, а он — кум Путина. Наша страна на грани переломного момента. Европа говорит: мы вас поддержим. Ну, ребята, вы либо что-то делайте, либо идите на хрен. Мы с ребятами смотрели эти трехсторонние встречи в Германии в нормандском формате. И, пока они там сидят в кабинете и обсуждают, как закончить войну, по нам открыли огонь из противотанковых гранатометов. И вот из-за этого инвесторы не работают с Украиной. Не потому, что денег нет, а потому, что в стране нестабильно, — подчеркивает он.
В заключении Андрей просит написать, что Николай до последнего был верен работе:

– Не работе военного, который убивает. Он был тем, кто готов отдать свою жизнь, чтобы спасти жизнь другого. Помните, как он на том видео сказал: ”Мы один раз живем”. Поверьте, такие слова на ветер не бросают. Мы с ним неоднократно разговаривали на эту тему. Я спрашивал: что будет, если погибнешь? Он отвечал: ”Я не боюсь, потому что я за справедливость и за правду”, — вспомнил Андрей один из последних их диалогов и замолчал.

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