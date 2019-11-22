Странные санкции против России. Банки им следуют, эстонское государство — нет

В Эстонии в отношении исполнения санкций полная неразбериха. Фотобанк Scanpix в октябре узнал, что платеж в свой адрес со стороны российского пропагандистского канала Sputnik News через Swedbank не проходит. В то же время Ärileht обнаружил в статистике Эстонского налогового и таможенного департамента, что в третьем квартале текущего года владелец Sputnik — компания с длинным названием Федеральное государственное унитарное предприятие ”Международное информационное агентство "Россия сегодня"" — заплатила Эстонии государственных налогов на 84 626,93 евро. В эстонском подразделении организации работает 36 человек, которые получают зарплату.

Странно, что государство получает доход с компании, на которую распространяются санкции.

У Sputnik News в Таллинне находятся редакция и бюро, которые пользуются услугами эстонских предприятий и платят за них. Использует же новостное агентство услуги связи, потребляет электроэнергию, не говоря о коммунальных услугах. Организация зарегистрировала в Патентном департаменте торговый знак Sputnik. И это тоже платная услуга.

Налоговый и таможенный департамент сообщил, что налоги нужно в любом случае платить, и посоветовал обратиться к Бюро информации по отмыванию денег (Rahapesu andmebüroo — RAB) , которое осуществляет надзор за соблюдением санкций.