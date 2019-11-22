Странные санкции против России. Банки им следуют, эстонское государство — нет(9)
Если Swedbank не пропускает платежи информационного агентства "Россия Сегодня", то эстонское государство спокойно собирает в Эстонии с компании налоги за деятельность.
Если Swedbank не пропускает платежи информационного агентства "Россия Сегодня", то эстонское государство спокойно собирает в Эстонии с компании налоги за деятельность.
В Эстонии в отношении исполнения санкций полная неразбериха. Фотобанк Scanpix в октябре узнал, что платеж в свой адрес со стороны российского пропагандистского канала Sputnik News через Swedbank не проходит. В то же время Ärileht обнаружил в статистике Эстонского налогового и таможенного департамента, что в третьем квартале текущего года владелец Sputnik — компания с длинным названием Федеральное государственное унитарное предприятие ”Международное информационное агентство "Россия сегодня"" — заплатила Эстонии государственных налогов на 84 626,93 евро. В эстонском подразделении организации работает 36 человек, которые получают зарплату.
Странно, что государство получает доход с компании, на которую распространяются санкции.
У Sputnik News в Таллинне находятся редакция и бюро, которые пользуются услугами эстонских предприятий и платят за них. Использует же новостное агентство услуги связи, потребляет электроэнергию, не говоря о коммунальных услугах. Организация зарегистрировала в Патентном департаменте торговый знак Sputnik. И это тоже платная услуга.
Налоговый и таможенный департамент сообщил, что налоги нужно в любом случае платить, и посоветовал обратиться к Бюро информации по отмыванию денег (Rahapesu andmebüroo — RAB) , которое осуществляет надзор за соблюдением санкций.
Только частный сектор
Бюро информации по отмыванию денег, которое является самостоятельным структурным подразделением Департамента полиции и пограничной охраны, не контролирует государственный сектор, сказал руководитель организации Мадис Рейманд. "В части исполнения требований, связанных с международными санкциями, RAB осуществляет государственный надзор за применением финансовых санкций только со стороны частного сектора", — отметил он. Он отметил, что обязанность применения международных санкций есть у всех лиц в Эстонии, которые должны проявлять в этом необходимую тщательность.
"Что касается применяемых в отношении "России Сегодня" санкций, то нужно учитывать, что само предприятие не находится в списке подвергаемых санкциям лиц, поэтому в таких случаях определение необходимости применения санкций сложнее, чем обычно", — сказал Рейманд. "Но если такая информация и уверенность есть, то все лица обязаны исполнять связанные с международными санкциями требования."
Международной санкционной тематикой занимается также Министерство иностранных дел. "За соблюдением международных санкций следит Бюро информации по отмыванию денег", — перебросил мяч на чужую половину поля вице-канцлер министерства по юридическим и консульским вопросам Эрки Кодар.
"Даже если бы санкционным объектом было юридическое лицо "Россия Сегодня", целью введенных финансовых санкций не было бы его ликвидация, а только затруднение экономической деятельности и ограничения в получении доходов, например — препятствовать санкционному лицу в экономической деятельности в Европейском союзе", — сказал Кодар.
"У юридического лица, которое зарегистрировано в Эстонии остаются, даже в случае действующих ограничений, вытекающие из законодательства обязанности, включая уплату налогов, неуплата которых может в свою очередь привести к полному запрету деятельности", — сказал Кодар, отвечая на вопрос, нарушает ли само эстонское государство санкции, принимая от связанного с санкциями предприятия налоги и другие доходы. И требуя в то же время от банков и компаний выполнения санкций.
Круг замкнулся. И кто же должен заниматься надзором?
Sputnik не комментирует
Ärileht поинтересовался, как Sputnik News платит работникам зарплату и государству налоги, как вообще оплачивает счета. И если его расчетный счет в Swedbank заблокирован, есть ли у агентства в каком-то другом действующем в Эстонии банке активный счет, или их расходы оплачиваются из-за рубежа, и как осуществляются расчеты Sputnik.
"Мы ситуацию не комментируем", — сказала Марина Павленко из пресс-службы Sputnik Eesti.
Возникает вопрос, как может функционировать организация под санкциями, если доходы ей получить нельзя, а расходы делать можно. Обычная логика говорит, что если со счета делать только выплаты, то рано или поздно он опустеет.
Эстонии очень бы пригодилась простая база данных, где можно было бы проверить кроме находящихся под санкциями лиц и организаций также и то, какие существуют связанные с ними компании и организации, с которыми нельзя совершать экономические сделки. В противном случае получается, что это обязанность каждого предприятия или учреждения — гуглить и выявлять связи, а затем правильно (или неправильно) толковать обнаруженные данные.
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