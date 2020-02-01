Страна должна знать своих героев: эти люди сделали Эстонию более безопасной
Профессиональный организатор поисков без вести пропавших людей, мужчина, который по пути в кино со своей спутницей жизни обезвредил пьяного хулигана с ножом, женщина, которая обнаружила в лесу обездвиженного человека с переохлаждением и спасла его жизнь, и активный помощник полицейского, который отстранил от вождения пьяного водителя фургона — эти люди были выбраны из 72 представленных кандидатов и завоевали титул "героев" на сегодняшнем мероприятии If Kindlustus "Ищем героев". Каждому из них был вручен чек для путешествия в размере 1000 евро, чтобы они смогли провести заслуженный отпуск, где захотят.
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