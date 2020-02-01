Страна должна знать своих героев: эти люди сделали Эстонию более безопасной

В рамках кампании "Ищем героев" третий год подряд благодарили добровольных спасателей, помощников полицейских и всех тех, кто спас чью-то жизнь, предотвратил преступление или несчастный случай или же каким-то другим образом помог сделать Эстонию безопаснее.

По словам члена правления If Kindlustus Тийта Кольде, кампания "Ищем героев" была инициирована для того, чтобы все мы стали более внимательными к тому, что происходит вокруг, приходили на помощь другим людям или же сообщали о человеке, оказавшемся в беде.

"На основании историй, которые получили награды в этом году, можно сказать, что люди замечают то, что происходит вокруг них, и заботятся о других. Представленные нам истории были очень разнообразные, все они заслуживали благодарности и того, чтобы на них обратили внимание, — сказал Кольде. — Помимо отдельных геройских поступков мы увидели немало людей, которые находят время на добровольческую деятельность в качестве помощника полицейского или спасателя-волонтера, будучи семейными, работающими людьми. Мы очень рады, потому что кажется, что общество начинает все более широко понимать, какую пользу приносят, например, добровольцы в ходе поисков без вести пропавших людей, обеспечении безопасности дорожного движения и в многих других случаях".