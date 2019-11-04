Страховщик напоминает: как следует действовать в случае ДТП

Уезд с места совершения автомобильной аварии стал на сегодняшний день частой проблемой. И при небольшой вмятине на транспортном средстве это нужно согласовать с обусловившим аварию водителем транспортного средства или сообщить в полицию. Само собой разумеется, в случае аварии с человеческими травмами нельзя уезжать до прибытия полиции.
«В своей повседневной работе мы часто видим, как люди покидают место происшествия и сами оценивают размер ущерба и решают, надо что-то предпринимать или нет. Иной раз помещают на лобовое стекло поцарапанного автомобиля бумажку со своими контактными данными, но и это, с точки зрения закона, не является правильным поведением. Правильно же – вместе со всеми участниками зафиксировать обстановку, даже если ущерб представляет собой простую вмятину на корпусе. Если же произошла авария, в ходе которой пострадали люди, то непременно следует оставаться на месте происшествия», – сказала заведующая отделом рассмотрения ущерба страховой компании Gjensidige Маарика Мюрк.
В случае аварии с человеческими травмами нельзя передвигать транспортные средства, следует оставаться на местах и немедленно вызвать помощь по телефону экстренной помощи 112. Полиция поможет, при необходимости, связаться с водителем пострадавшего автомобиля, договориться и заполнить необходимые документы.
Если пострадали только транспортные средства, то нужно письменно зафиксировать обстановку всеми участниками. Желательно всегда иметь для этого в автомобиле бланк соответствующего содержания, который можно получить у своего страховщика. Если под рукой отсутствуют корректные бланки заявления, то следует указать лицо, причинившее ущерб (виновный); обстановку происшествия (откуда двигались, где произошло столкновение и другие подробности, помогающие понять ситуацию) и проставить подписи, подтверждающие написанное.
В правилах дорожного движения устанавливается, что всегда следует заключать соглашение, и если соглашение не будет достигнуто, то нужно вызывать полицию. Если на парковке причинен ущерб другому транспортному средству, и это не зарегистрировано как дорожно-транспортное происшествие, то лицо, которому причинен ущерб, может обратиться в полицию и получить с парковочной камеры наблюдения данные о виновнике аварии. После этого причинившее ущерб лицо должно будет возместить убытки, включая возможные штрафы, и даже в ходе уголовного производства.
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