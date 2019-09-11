11.09.2019, 09:50

Страховая фирма: люди все чаще подвергают себя опасности из-за альтернативных средств передвижения


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Bolt
Elektriline tõukeratasFoto: Rauno Volmar

По данным статистики рассмотрения ущербов предприятия SEB Elukindlustus, за первые восемь месяцев 2019 года примерно 6% страховых случаев были связаны с падениями с мотоциклов, велосипедов или квадроциклов. Кроме того, в этом году добавились несчастные случаи, связанные с использованием электросамокатов.

”Как страховое предприятие мы видим, что статистика несчастных случаев отражается в том, какие средства для передвижения и проведения досуга являются самыми популярными среди населения, особенно это касается активного весенне-летнего периода. Несчастные случаи и травмы, связанные с использованием мотоциклов, велосипедов, скейтбордов и роликов по-прежнему значатся в данных статистики об ущербе. Наоборот, мы можем наблюдать даже тенденцию роста. В связи с появлением новых средств передвижения, в статистике ущерба появляются и новые несчастные случаи — в последние пару лет мы получали сообщения об ущербах, связанных с переломами и сотрясениями, полученными при падении с квадроциклов и гироскутеров. Сейчас наступил период использования элетросамокатов. К счастью, в этом случае мы пока не можем говорить о большой волне несчастных случаев. Но поскольку период активного использования новых средств передвижения всё еще не закончился, очень важно напомнить населению об элементарных правилах безопасности и, в первую очередь, о важности ношения защитного шлема”, — сказала Кирсти Вирак, руководитель отдела по администрированию договоров SEB Elu- ja Pensionikindlustus.

Летом несчастные случаи чаще всего связаны с работой по дому, когда в ходе ремонтных, строительных и садовых работ приходится поднимать тяжести, использовать разные инструменты или забираться на лестницу. Третьей самой большой причиной получения травм можно назвать развлечения и проведение досуга — люди травмируются как во время игры в мяч на пляже, так и в связи с прочими летними мероприятиями: прыгая на батуте, бегая по песку, наступая на что-то острое. Не единичны и случаи получения травм при использовании открытого огня или вследствие прыжков в воду в незнакомом месте.

”Зачастую люди недооценивают возможные последствия травм. Исходя из данных нашей статистики об ущербе, в результате несчастного случая взрослый человек является нетрудоспособным в среднем 43 дня, а сумма возмещения, которую мы выплачиваем клиенту вследствие несчастного случая, в среднем составляет 570 евро. У детей период лечения несколько короче — 35 дней, а сумма возмещения составляет в среднем 300 евро”, — добавила Вирак.

Страховое общество SEB Elukindlustus занимается рассмотрением порядка 700 страховых случаев в год. За восемь месяцев 2019 года клиентам были выплачены возмещения по страховым случаям на сумму 917 000 евро. SEB Elukindlustus возмещает более 95% всех заявок о возмещении страхового случая. Основными причинами отказа в возмещении ущерба являются отсутствие соответствующих документов о произошедшем случае, а также несоответствие ситуации условиям договора.

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