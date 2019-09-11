Страховая фирма: люди все чаще подвергают себя опасности из-за альтернативных средств передвижения

Летом несчастные случаи чаще всего связаны с работой по дому, когда в ходе ремонтных, строительных и садовых работ приходится поднимать тяжести, использовать разные инструменты или забираться на лестницу. Третьей самой большой причиной получения травм можно назвать развлечения и проведение досуга — люди травмируются как во время игры в мяч на пляже, так и в связи с прочими летними мероприятиями: прыгая на батуте, бегая по песку, наступая на что-то острое. Не единичны и случаи получения травм при использовании открытого огня или вследствие прыжков в воду в незнакомом месте.

”Зачастую люди недооценивают возможные последствия травм. Исходя из данных нашей статистики об ущербе, в результате несчастного случая взрослый человек является нетрудоспособным в среднем 43 дня, а сумма возмещения, которую мы выплачиваем клиенту вследствие несчастного случая, в среднем составляет 570 евро. У детей период лечения несколько короче — 35 дней, а сумма возмещения составляет в среднем 300 евро”, — добавила Вирак.

Страховое общество SEB Elukindlustus занимается рассмотрением порядка 700 страховых случаев в год. За восемь месяцев 2019 года клиентам были выплачены возмещения по страховым случаям на сумму 917 000 евро. SEB Elukindlustus возмещает более 95% всех заявок о возмещении страхового случая. Основными причинами отказа в возмещении ущерба являются отсутствие соответствующих документов о произошедшем случае, а также несоответствие ситуации условиям договора.