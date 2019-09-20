Страх смерти, взятка и теплое какао. Истории людей, которые в 1944 году бежали из Эстонии на Запад

Семья 13-летней Эстер Конса отправилась с побережья Кыпу в сторону Швеции на маленькой рыбацкой лодке с мотором, на которой они, всего 13 человек, были в пути восемь дней. Они попали в шторм, который отнес их в Финляндию на Аландские острова. "Мы залезли на каменистый остров, где не было ничего, кроме камней и кустов. Еды у нас не было, мы все выбросили еду и питье за борт, чтобы сделать лодку легче", — вспоминает она. Все-таки у них была возможность с помощью имеющихся вещей вскипятить чай. На следующий день на остров приплыли финские рыбаки, взяли лодку на буксир и доставили в деревню, где беженцам дали чистую кровать и поесть. После ночевки своими силами отправились дальше к пункту погранохраны, где пару дней ждали ослабления ветра. Они не осмеливались плыть дальше в сторону Швеции на маленькой лодке. Но тогда выяснилось, что начальнику маяка русские отдали приказ задерживать беженцев. "Но служащие маяка были так добры и отзывчивы, взяли нашу маленькую лодку на буксир. Затем пришел навстречу шведский военный корабль, который в свою очередь взял нас на буксир, чтобы доставить в лагерь для беженцев", — говорит Эстер. Внезапно они оказались на лодке между двумя шведскими судами. "Лодка почти развалилась пополам, — вспоминает Эстер. — Но они быстро подняли нас на судно поменьше и доставили в лагерь для беженцев".
Эстер говорит, что будучи 13-летней девочкой, днями находясь в штормовом море, она чувствовала страх смерти. "Для 13-летней все в любом случае очень трагично. Я не подходила к этому разумно, я в любом случае не хотела уезжать из Эстонии", — признается она. Они тоже много пели и молились, будучи в море. Почти все 13 человек были верующими, заверяет Эстер. Как Таави, так и Эстер, оба, находясь в разных лодках и компаниях, пели одну и ту же известную мелодию: "Kui su käsi tüüri peal, küll siis sadamasse saad" ("Если твоя рука держит руль, ты обязательно доберешься до порта").
Оба помнят, что принявшие их шведы предложили теплое какао. "Бездонная здоровенная бочка была у матросов с собой", — описывает Таави прием в порту.
Как Таави, так и Эстер подтверждают, что большая часть была тех, кто хотел бежать, но не смог, потому что для этого не было возможности. Например, двоюродная сестра Таави хотела бежать, но одна тетя сказала ей, что невозможно, места нет, хотя в действительности, пожалуй, было бы. "На нашу яхту тоже поместились бы еще люди, по меньшей мере двое", — говорит Таави сейчас.
Семья Эстер в 1947 году отправилась на судне в Нью-Йорк. Каупсы приехали в Америку два года спустя. "Мы поехали, потому что было неизвестно, насколько надежно наше будущее в Швеции, — вспоминает Таави. — Могло случиться, что однажды соберут все 25 000 беженцев и выдадут русским".
Эстер и Таави познакомились в Чикаго. Их младшие сестры это так устроили. "Они считали, что мы должны встретиться", — говорит Эстер.
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