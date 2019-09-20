Страх смерти, взятка и теплое какао. Истории людей, которые в 1944 году бежали из Эстонии на Запад

Когда семья Энна через три дня прибыла в Стокгольм, их встречали женщины из шведского ополчения. "Они предложили нам теплое какао и булку. Я на протяжении всей войны не ел булку, только эстонский хлеб". Он говорит, что при входе в шхеры увидел как будто сказочный мир: замки, шхеры, ровная вода. Такое же впечатление произвел Стокгольм, в противовес темному Таллинну военного времени. Отец Энна сначала не смог приехать, потому что подлежал немецкой мобилизации, но к концу сентября ему все-таки удалось добраться до Швеции на моторной лодке друга.

Ныне супруге Энна, писательнице Хельге Ныу было почти 10 лет, когда она с семьей бежала из Пярну. Ее отец-лесничий случайно увидел, что на берегу реки в кустах возятся мужчины с лодкой. "Они доверились отцу и сказали, что планируют бежать в Швецию", — вспоминает Хельга. Лодка на самом деле была предназначена для перевозки песка, мужчины поставили туда скамейки, чтобы можно было сидеть. Отец Хельги заплатил мужчинам, дал ящик водки и тогда договорились — их семья может сесть в лодку. "Лодочники купили у одного немецкого караульного за половину свиньи, чтобы он позволил нам 19 сентября ночью на свой лодке проплыть под мостом", — описывает Хельга. Это означало, что они должны были добраться туда до полуночи, потому что именно тогда у караульных происходила смена. Но когда они собрались отправляться в путь, выяснилось, что лодка была наполовину заполнена водой. Они начали вычерпывать воду ночным горшком и ведром, после чего часть людей решили, что они все-таки не поплывут. "Сказали, что утонут уже здесь же, в реке Пярну", — говорит Хельга. Когда вода была вычерпана, выяснилось, что мотор лодки не заводится. Это было невозможно попробовать раньше, немцы услышали бы. Время все шло, смена получившего свинью караульного начинала заканчиваться. В конце концов отец Хельги быстро съездил на велосипеде домой и привез бензин, который сотворил чудо — мотор завелся. Но время вышло, караульный сменился. Когда они проплывали на лодке под мостом, новый караульный трижды крикнул "halt!" ("стоять!" — нем.), но лодочники крикнули в ответ, что они из Красного Креста, надеясь спастись с помощью этой лжи. Караульный все-таки выстрелил в них из автомата. "Это я помню, что пули летели по воде шлеп-шлеп-шлеп, но ни одна не попала в цель. Действительно ли он целился так плохо или намеренно так целился, немцы сами ведь проигрывали, — размышляет Хельга. — Он тоже был человеком, может быть, он и не хотел стрелять в беженцев".

Но караульный выполнил свою обязанность и вызвал немецкую береговую охрану на скоростных лодках. "И они пришли, вышли прямо в море, чтобы нас разыскать, но мы застряли на мели Уулу. Немцы искали нас посреди залива и не нашли", — говорит Хельга. Немцы ушли, спутники Хельги выбросили чемоданы в воду, чтобы сойти с мели, и лодка двинулась. Довольно скоро они попали в середину немецкого конвоя. "Но немцы сами бежали, они пропустили нас между двумя судами".

Через некоторое время они обнаружили посреди Балтийского моря, что у них начинает заканчиваться топливо. К счастью, один мужчина увидел, что в другой стороне виднеется земля. Это был остров Форё к северу от Готланда. С острова их вместе с другими беженцами отвезли на грузовиках на Готланд. "Первым большим впечатлением было увидеть город, где в окнах и на улицах есть свет. Это было как в сказке", — вспоминает Хельга. Это произошло 21 сентября, на следующий день Хельге Ныу исполнилось 10 лет.