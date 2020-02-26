Страх перед коронавирусом: соцдем требует немедленно закрыть государственные границы и отправлять приезжающих на карантин

"Учитывая особую подверженность граждан Эстонской Республики опасности вследствие малого размера и численности населения страны, плохой доступности медицинской помощи, отсутствия достоверной информации о вирусе, трусости чиновников и отсутствия реальной ответственности, а также отсутствия денежных средств для защиты себя, мы, нижеподписавшиеся, требуем от парламента для защиты человеческих жизней парламентского решения", — написала Хирв несколько дней назад в веб-среде petitsioon.com.

Сегодня собравшее 68 подписей письмо отправлено в Рийгикогу, в нем требуют принять радикальные меры.

"Мы как малое государство не можем позволить себе ситуацию, когда 1/3 заболевших в кризисных очагах на основании различных фрагментов информации это сами медицинские работники, и поэтому необходимо собрать заразившихся в одном районе, чтобы не заразить всю медицинскую систему", — сказано в письме.

"Необходимо немедленное открытие незаконно закрытых судебными исполнителями 150 000 банковских счетов в сотрудничестве с Банком Эстонии, чтобы люди могли использовать интернет-торговлю, не выходя из дома в условиях карантина", — пишет Хирв.

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