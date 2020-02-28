Страдающие от редкого заболевания дети угасают на глазах, но государство лечение не финансирует

У пятилетнего Рагнара спинальная мышечная атрофия (СМА). Издание пишет, что его и других детей, страдающих от этого заболевания, можно было бы вылечить.

NII HOIDA: Liis Aavik kardab, et spinaalset lihasatroofiat põdev poeg Ranar jääb ravita väga nõrgaks. Foto: Vallo Kruuser

В Эстонии данный диагноз поставлен 15 пациентам. Каждый год рождается еще один или два ребенка с СМА. Лечение очень дорогое: около 3 млн евро в год.

У маленькой Аннабель, деньги на лечение которой собирали всей Эстонией, был диагностирован самый тяжелый тип заболевания — СМА1.

У Ранара немного более легкая форма — СМА2, но в отсутствие лечения дети с этим диагнозом не доживают до взрослого возраста. ”Мы знаем, что Ранар никогда не начнет ходить. На это мы и не надеемся. Но если такие дети будут получать лечение, то болезнь не будет прогрессировать. А это уже очень хорошо”, — говорит мать мальчика Лийз Аавик.

Vallo Kruuser

Препарат Spinraza для лечения СМА2 и СМА3 получил разрешение на продажу в Эстонии 1 июня 2017 года. В этом же году союз детских неврологов ходатайствовал о финансировании лечения этим препаратом, но получил отказ. Больничная касса сочла, что стоимость лекарства ”неэтично высока, влияние на бюджет нестабильно и неприемлемо”.

В конце 2018 года союз снова ходатайствовал о финансировании, но снова после долгого ожидания получил отказ с формулировкой ”клинический эффект скромный, долгосрочное влияние неясно, а влияние на бюджет большое”.

Сейчас Эстония — единственная страна в ЕС, которая не компенсирует Spinraza.