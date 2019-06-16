Страдавший СМА Йоханн прожил чуть больше года. Его семья организовала аукцион в поддержку Аннабель

Семья, которая сама шьет и продает детские вещи в Facebook под именем Jonsu, сообщает, что их очень тронула история Аннабель, потому что они потеряли своего маленького сына в результате той же самой болезни.

"Диагноз был поставлен и нашему маленькому Йоханну чуть больше трех лет назад. Хотя прошло всего три года, в то время лечения от этого заболевания еще не было, к сегодняшнему дню разработано лекарство, и поэтому и у Аннабель большая-большая надежда полностью выздороветь. При отсутствии лечения дети с этим диагнозом не живут дольше одного-двух лет. Наш Йоханн ушел, когда ему был всего год и 23 дня. Мы скучаем по нему безумно!"

"Йоханну наша усердная бабушка начала шить очень милую детскую одежду уже с его рождения, и это продолжается по сей день, и поэтому мы действуем под именем Jonsu, это по имени Йоханна и в память о нем", — сообщается на странице.

На странице в Facebook объявили аукцион, в ходе которого предлагали на продажу детские шапочки, мягкие игрушки, ползунки и тому подобное.

Аукцион продолжался в общей сложности денек, всего удалось собрать 1700 евро.