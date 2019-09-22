Сторонница лечения MMS снова продает раствор, несмотря на запрет департамента

В начале этого года, после запрета Департамента здоровья, Mineral Garden больше не мог продавать MMS. Но в августе интернет-магазин сообщил на своей странице в Facebook, что предписания департамента выполнены и товар снова в продаже.

"Временное изъятие товара из продажи было по чисто бюрократическим причинам. Деятельность фирмы, разумеется, пострадала от этого, но мы рады, что теперь все недостатки устранены и мы с Департаментом здоровья единодушны, что при правильном использовании хлорит является безопасным и эффективным средством в заботе о здоровье (гигиене рта)", — значилось в посте.

Действительно — Кукушкин продает MMS в качестве средства для полоскания рта, которое нельзя глотать. Вдобавок есть пометка, что при приеме концентрата следует проконсультироваться с врачом.

Департамент здоровья в курсе, что запрещенный товар снова в продаже, и в отношении интернет-магазина идет делопроизводство. "Делопроизводство сейчас в последней фазе, и до выполнения всех процедур мы пока ничего прокомментировать не можем", — сказала руководитель северного регионального отдела департамента Эстер Эпик.

Вдобавок к MMS Кукушкин продает в интернет-магазине и раствор DMSO, сопутствующего препарата MMS, как средство для удаления с поверхности натуральной краски, масла или воска.