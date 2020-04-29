Стоматолог: будьте готовы заплатить за визит дополнительно 20 евро

Недостатка в клиентах у открывших двери после снятия ограничений стоматологических клиник нет, но в новых условиях принимают меньше пациентов, а плата за визит может подняться на пару десятков евро, если в счет будет включено использование средств индивидуальной защиты, пишет rus.err.
Поскольку клиники обязаны соблюдать предписания Департамента здоровья и использовать целый набор дополнительной защиты, в числе которых — респираторы, халаты и шапочки, то клиент должен быть готов к увеличению стоимости визита.
Больничная касса будет компенсировать стоимость средств индивидуальной защиты только тем пациентам, которые нуждаются в экстренной помощи и только в клиниках, имеющих действующий договор с госучреждением.
Клиники должны были сами закупить необходимый набор средств, а это в нынешней ситуации довольно непросто.
"На рынке предлагают много такого товара, который не имеет сертификатов. На самом деле он ни от чего не защищает. Так что трудно", — отметил член правления Союза стоматологов Кристьян Гутманн.
По его словам, пациенту стоит рассчитывать на то, что в среднем клиники спрашивают с клиента 20 евро дополнительно.
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