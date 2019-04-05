"Столько вранья". Марина Кальюранд: на словах и в своих статьях Яна Тоом очень смелая(19)
Социал-демократ Марина Кальюранд ответила на на статью Яны Тоом ""Хорошей" Марине Кальюранд — от "сбежавшей в Брюссель" Яны.
Социал-демократ Марина Кальюранд ответила на на статью Яны Тоом ""Хорошей" Марине Кальюранд — от "сбежавшей в Брюссель" Яны.
"Ясно, что моя критика сильно задела Яну Тоом, иначе с чего бы ей тратить на мою скромную персону так много своего драгоценного времени депутата Европарламента. Столько откровенного вранья в свой адрес я уже давно не читала. В последний раз ложь такую ложь распространяла EKRE, когда я была кандидатом на пост президента. Могу сделать лишь один вывод — моя критика справедлива, и Яне Тоом ее очень больно читать. Но жизнь так устроена — за свои слова и поступки нужно отвечать. И вместо того, чтобы копаться в моем прошлом и интерпретировать его таким абсурдным образом, Яна могла мы честно и кратко ответить — почему она не была вчера в зале Рийгикогу и не нажала на красную кнопку при голосовании по кандидатуре одного из лидеров EKRE Хенна Пыллуааса на пост спикера парламента? Почему она предпочла сбежать из зала Рийгикогу в Брюссель и не доказала на деле, что она не поддерживает привлечение EKRE в коалицию? Ни одно рабочее задание в Европарламенте по важности не может сравниться с предотвращением коалиции с EKRE.
На словах и в своих статьях Яна Тоом очень смелая. Помните, как активно она выступала против EKRE? Но лишь до тех пор, пока не поняла, что тем самым она лишает себя возможности продолжить работу в Европарламенте. Вот и всё. Яна Тоом отказалась от ставшего неудобным для нее мандата депутата Рийгикогу, ”забыла” о данных избирателям обещаниях и удрала в Брюссель. Если это не предательство своих избирателей, то что же тогда есть предательство?
Каким, на мой взгляд, было бы достойное поведение? Быть вчера в зале Рийгикогу и проголосовать против избрания одного из руководителей EKRE председателем парламента. Я это сделала. Я была в зале и нажала красную кнопку. Я не предала своих избирателей.
А Яна Тоом в это время сидела в Брюсселе и писала про меня. Потому что так удобно и безопасно. Что я на всё это могу сказать? Советую всем избирателям самим сделать выводы и исходить не из того, что говорят, а из того, что делают на самом деле".
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