"Столько вранья". Марина Кальюранд: на словах и в своих статьях Яна Тоом очень смелая

На словах и в своих статьях Яна Тоом очень смелая. Помните, как активно она выступала против EKRE? Но лишь до тех пор, пока не поняла, что тем самым она лишает себя возможности продолжить работу в Европарламенте. Вот и всё. Яна Тоом отказалась от ставшего неудобным для нее мандата депутата Рийгикогу, ”забыла” о данных избирателям обещаниях и удрала в Брюссель. Если это не предательство своих избирателей, то что же тогда есть предательство?

Каким, на мой взгляд, было бы достойное поведение? Быть вчера в зале Рийгикогу и проголосовать против избрания одного из руководителей EKRE председателем парламента. Я это сделала. Я была в зале и нажала красную кнопку. Я не предала своих избирателей.

А Яна Тоом в это время сидела в Брюсселе и писала про меня. Потому что так удобно и безопасно. Что я на всё это могу сказать? Советую всем избирателям самим сделать выводы и исходить не из того, что говорят, а из того, что делают на самом деле".