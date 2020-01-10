Столкнувшаяся с листерией семья: ”рождение Даниеля — это чудо!”

Мать мальчика Татьяна — молодая женщина с крепким здоровьем, и еще за несколько месяцев до рождения маленького Даниеля никто и предположить не мог, какие испытания выпадут на долю семьи, пишет портал Menu. Женщина следила за своим здоровьем и в рационе особо ничего не меняла. ”Единственное, что я стала употреблять больше продукции из козьего молока”, — вспоминает женщина и добавляет, что рыбу и мясные продукты она ела в тех же объемах, что и раньше.

Все было хорошо до 23 недели беременности, когда Татьяне резко стало плохо и на третий день болезни пришлось вызвать скорую: ”Врач подозревал, что это может быть заражение крови. Он взял анализ и мы три дня ждали результатов. Когда они пришли, то стало ясно, что это листерия”.

Даниель появился на свет на 25 неделе беременности, и на тот момент он весил всего 830 грамм: сейчас мальчик идет на поправку, но ему предстоят еще две операции и долгие период восстановления.