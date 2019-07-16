Столицу накрыл сильный ливень. В ближайшее время ситуация может повториться

По данным сайта pogoda.ee, в среду ночью ожидается небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможен туман. Ветер восточный, северо-восточный, на островах северный ветер 1-7, на побережье порывами до 10 м/с. Температура воздуха 9..14°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер северо-восточный, северный 2-8, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 18..23°С.

Четверг, 18.07:

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер северный, северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха 9..14°С.

Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северный, северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха 20..23, на побережье с наветренной стороны до 18°С.

Пятница, 19.07:

Ночью: На западе Эстонии ясно или малооблачно, преимущественно без осадков. На востоке Эстонии изменчивая облачность, во многих местах кратковременный дождь. Ветер северо-западный, северный 4-10 м/с. Температура воздуха 10..15°С.

Днем: На западе Эстонии ясно или малооблачно, преимущественно без осадков. На востоке Эстонии изменчивая облачность, во многих местах кратковременный дождь. Ветер северо-западный, северный 4-10 м/с. Температура воздуха 18..23°С.

Суббота, 20.07:

Ночью: На западе Эстонии ясно или малооблачно, преимущественно без осадков. На востоке Эстонии изменчивая облачность, в начале ночи местами кратковременный дождь. Ветер западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 11..16°С.

Днем: Небольшая или переменная облачность. На востоке Эстонии местами возможен кратковременный дождь. Ветер западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 20..25°С.