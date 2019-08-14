Столичный район Кристийне отметит День восстановления независимости бесплатным концертом(4)
В понедельник, 19 августа, в 17 часов в парке Лёвенру начнётся празднование Дня восстановления независимости Эстонской Республики.
В понедельник, 19 августа, в 17 часов в парке Лёвенру начнётся празднование Дня восстановления независимости Эстонской Республики.
На бесплатном концерте выступят скрипичный ансамбль «Võlukeeled» и ансамбль «Lõõtsavägilased». Обзор исторических событий будет предоставлен музеем Народного фронта.
«Приглашаем всех жителей нашей столицы в парк Лёвенру, чтобы вместе отпраздновать наступающий День восстановления независимости Эстонской Республики. Вход свободный! Концерт подойдёт для людей всех возрастов. Главный исполнитель - ансамбль Lõõtsavagilased, а также выступит скрипичный ансамбль Võlukeeled, музей Народного фронта даст исторический обзор, чтобы мы могли вместе вспомнить важные исторические события», - сказал старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.
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