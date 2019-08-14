14.08.2019, 18:09

Столичный район Кристийне отметит День восстановления независимости бесплатным концертом

 (3)
rus.delfi.ee
EST
trikoloor
trikoloorFoto: Andres Putting

В понедельник, 19 августа, в 17 часов в парке Лёвенру начнётся празднование Дня восстановления независимости Эстонской Республики.

На бесплатном концерте выступят скрипичный ансамбль «Võlukeeled» и ансамбль «Lõõtsavägilased». Обзор исторических событий будет предоставлен музеем Народного фронта.

«Приглашаем всех жителей нашей столицы в парк Лёвенру, чтобы вместе отпраздновать наступающий День восстановления независимости Эстонской Республики. Вход свободный! Концерт подойдёт для людей всех возрастов. Главный исполнитель - ансамбль Lõõtsavagilased, а также выступит скрипичный ансамбль Võlukeeled, музей Народного фронта даст исторический обзор, чтобы мы могли вместе вспомнить важные исторические события», - сказал старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: