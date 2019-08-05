Столичный район Хааберсти готов перенять интересные идеи из Дании

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги, цель визита — обмен опытом и поиск новых возможностей для сотрудничества. ”Новые идеи зачастую возникают в результате общения и обмена опытом. Мы можем поделиться хорошими идеями, а взгляд со стороны даст нам необходимую обратную связь”, — объяснил Ханимяги.

Как сказал Ханимяги, за время, прошедшее после последнего визита гостей, в Хааберсти многое изменилось, поэтому программа пребывания очень насыщенная. В нее включено посещение берега пруда Вяйке-Ыйсмяэ, на котором построен амфитеатр, также гости ознакомятся с мультифункциональной гаванью Хавен Какумяэ. Помимо этого, датская делегация побывает в Эстонском музее под открытым небом, Старом городе и Рийгикогу. Также гости посетят социальный центр Хааберсти и другие важные объекты района.

У района Хааберсти и датского города Гладсаксе давние дружественные связи. После заключения в 1993 году договора о сотрудничестве у сторон было много общих спортивных и культурных начинаний. Гладсаксе — датский город в составе области Ховедстаден. Площадь — 25 кв.км, в городе проживает примерно 63000 человек.

Делегация из Гладсаксе пробудет в Хааберсти с 6 по 8 августа 2019 года. В состав делегации входит мэр города Трине Грезе и несколько членов городского собрания.