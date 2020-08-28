Столичный общественный транспорт переходит на зимний график работы

По словам вице-мэра Андрея Новикова, уплотнится график движения маршрутов, которыми пользуются школьники по утрам и в послеобеденные часы.

”С сентября изменятся графики движения многих автобусных линий — к примеру, в связи с повышением спроса автобусы 12 маршрута будут ходить также по субботам и воскресеньям. Автобусная линия 25 закрывается, однако эти отправления будут добавлены в график движения автобусов маршрута 20A, поэтому по будням интервал движения автобусов линии 20А станет короче”, — сказал Новиков.

Как добавил вице-мэр, по случаю начала учебного года школьные автобусы вновь выйдут на линии Центр Виймси — Балтийский вокзал, Таммнеэме — Балтийский вокзал и Тискре — Балтийский вокзал. Информация о школьных автобусах и графики движения.

Кроме того, начиная с сентября:

автобусы линии номер 24A будут делать дополнительные отправления за счет линии номер 24;

маршрут автобусной линии номер 37 в районе Мустамяэ изменится. Прекратится обслуживание остановок ”Кескусе”, ”Лийваку” и ”Вамбола”. Добавятся остановки: ”Лехола”, ”Кеск-Мустамяэ”, ”Мянни”, ”Кеэмиа”, ”Рая” (в сторону зоопарка), а также ”Мустамяэ”, где маршрут будет начинаться и заканчиваться. Новая остановка ”Кеск-Мустамяэ” находится на Мустамяэ теэ (отрезок между Вильде теэ и улицей Кескусе) в обоих направлениях;

маршут автобусной линии номер 65 изменится. Действующий с мая временный маршрут станет постоянным. Маршрут будет начинаться и заканчиваться на остановке ”Сели”. Прекратится обслуживание остановок ”Юмера”, ”Раадикусилла”, ”Кивику”, ”Мустакиви”, ”Махтра”, ”Раадику”, ”Юмера” и ”Варраку”. Добавились остановки: ”Лендтяхе”, ”Тяхесаю теэ” и ”Таэвапуна”;

автобус номер 66 будет делать остановку ”Мустакивисилла” на улице Пунане;

на автобусную линию номер 73 по будням будет выходить дополнительный автобус, в связи с чем график движения в час пик уплотнится.

С графиком движения столичного общественного транспорта, а также с информацией о маршрутах и остановках, можно ознакомиться на сайте Таллинна.