Столичный общественный транспорт 1 мая будет работать по воскресному графику

В связи с государственным праздником в пятницу, 1 мая, таллиннский общественный транспорт будет работать по воскресному графику.

С 1 мая также будут скорректированы маршруты автобусных линий номер 12 и 13. По рабочим дням сократят интервалы между автобусами на обоих маршрутах; по выходным на линию номер 13 в утренние и предобеденные часы выпустят дополнительные автобусы.

С графиком движения можно ознакомиться на страничке Таллинна.

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