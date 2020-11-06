Столичный "Киноклуб для пожилых" отменяет сеансы

По словам старейшины района Кесклинн Моники Хауканымм, это решение было принято из-за высокого риска заразиться коронавирусной инфекцией.

”Предлагая людям преклонного возраста насыщенное времяпрепровождение, нужно прежде всего иметь в виду безопасность, — сказала Моника Хауканымм. — Распространяющийся вирус не оставил выбора — несмотря на соблюдение всех мер предосторожности, мы не можем соблюдением одного лишь требования носить маски и дезинфицировать руки обеспечить то, что в кинозале вирус не будет распространятся”.

Поскольку киноклуб касается людей, входящих в группу риска, участникам проекта пришлось на ближайшее время отменить кинопоказы. Решение касается сеансов, назначенных на 17 ноября и 15 декабря.

Старейшина района Пыхья-Таллинн Пеэтер Ярвелайд подтвердил, что дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от ситуации и в трехстороннем порядке, о них незамедлительно сообщат любителям кино.

”Члены киноклуба получат извещения об отмене киносеансов по электронной почте, точно так же, как в начале сезона они получили программу показов”, — сказал Пеэтер Ярвелайд.

”Приносим извинения всем участникам киноклуба, но в нынешней ситуации важнее всего сохранить здоровье и обеспечить людям стопроцентную безопасность, — добавил старейшина района Кристийне Яанус Рийбе. — Киноклуб давал возможность людям преклонного возраста общаться с ровесниками, но в данной ситуации лучшая рекомендация — избегать людных мест, носить маски и оставаться дома”.

Совместный проект трех районов города длится три года. Осенний сезон этого года начался 29 сентября.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!