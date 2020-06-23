23.06.2020, 10:54

Столичные управы призывают разумно отнестись к празднованию Ивановой ночи, соблюдать чистоту и порядок


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JaanilõkeFoto: Lugeja foto

Управы Ласнамяэ и Пыхья-Таллинна напоминают всем празднующим Иванову ночь, что мусор, остающийся после пикника, необходимо за собой убирать. Полиция и муниципальная полиция находятся в режиме повышенной готовности, чтобы более оперативно реагировать на нарушения общественного порядка.

”Во время праздников полиция и муниципальная полиция будут патрулировать полюбившиеся жителям места празднования главной ночи лета, чтобы напомнить им о правилах общественного порядка. Также будет отслеживаться, убирается ли за собой мусор и, при необходимости, празднующим будут выдаваться мусорные мешки для уборки”, — сказал старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет. Старейшина призвал всех к ответственному поведению и соблюдению чистоты района во время празднования Ивановой ночи.

Старейшина района Владимир Свет подчеркнул, что следует соблюдать меру и осторожность при употреблении алкоголя. ”Чрезмерное употребление алкоголя провоцирует конфликты и несчастные случаи, от которых могут пострадать окружающие. Все должны помнить, что людям, употребляющим алкоголь, запрещено водить любое транспортное средство, и каждый обязан пресечь попытку человека сесть за руль в нетрезвом виде.

Управа района также отмечает, что разжигание огня в общественных местах разрешается только с предварительного разрешения Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства. Разжигать костер разрешается только на участках для разведения костра, построенных и размеченных городской администрацией, а также на частном приусадебном участке, с соблюдением всех требований безопасности.

Подрядчики управы Ласнамяэ приступят к уборке района рано утром в среду.

Пляж Штромки много лет является среди местных жителей излюбленным местом для празднования Ивановой ночи. В этот раз управа Пыхья-Таллинна не устраивает публичный костер на берегу, но несмотря на это на пляже и в парке ожидается много празднующих.

”Хотел бы напомнить всем посетителям пляжей Штромки и Пикакари, что в Иванову ночь также действуют ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, и в наших общих интересах сдержать вспышку. На этой неделе я общался как с полицией, так и с представителями Муниципальной полиции и оба ведомства подтвердили, что во время праздников пляжу Штромки будет уделено повышенное внимание”, — сказал старейшина района Пыхья-Таллинн Пеэтер Ярвелайд.

Управа района напоминает пять простых правил, благодаря которым можно безопасно отпраздновать Иванову ночь:

  • если чувствуете себя больным или ухудшилось самочувствие, не посещайте публичные места;
  • на пляже запрещено употреблять алкоголь и это правило действует также и во время празднования Ивановой ночи;
  • жарить шашлыки можно лишь в специально отведенных для этого местах (в Мериметса есть 10 бетонированных площадок), а по завершении необходимо привести в порядок площадку для гриля и окрестности;
  • если заметили нарушение правопорядка или возникли проблемы, звоните по экстренному номеру службы спасения 112 или телефону Муниципальной полиции 14410.
  • Не бросайте мусор.
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