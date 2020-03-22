Столичные теннисные центры возобновят работу на открытых кортах! Но сокращений не избежать

На возобновление работы на открытых кортах разрешение дало Министерство культуры. "Теннисный союз направил в министерство письмо. Оно ответило, что если мы можем обеспечить, чтобы люди друг к другу не приближались, что на открытом воздухе спортом заниматься можно", - сказал Тамла.

Теннисный центр Tallink с понедельника будет открыт ежедневно с 9 до 19. Бронирование и оплата - через домашнюю страничку спортивного учреждения. Здание цента будет закрыто, раздевалки и туалеты по-прежнему не работают. Нельзя приходить на тренировку с признаками заболевания.

Центр Tallink, так же, как и другие спортклубы, надеется в нынешней сложной ситуации на помощь государства. По словам Тамла, зарплата его работников была сокращена на 30%, но и в этом случае в ближайшее время сокращений не избежать. Открытие кортов на свежем воздухе даст тренерам какой-то заработок, но центр в целом не спасет.

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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!