Столичные соцработники смогут заказывать лекарства своим подопечным с доставкой на дом

”Услуга ухода на дому предоставляется людям с ограниченными возможностями, пожилым, имеющим сложности с прожиточным минимумом семьям с детьми. Цель услуги — помочь человеку или семье в ситуации, когда из-за проблем со здоровьем или способностью действовать невозможно справляться без помощи других людей. Таких людей в Таллинне более тысячи”, — сказала вице-мэр Бетина Бешкина.

Новый способ позволяет обеспечить помощь в безопасном приобретении лекарств наиболее нуждающимся жителям города и снижает количество прямых контактов для клиентов, пользующихся услугой ухода на дому.

Система проста — социальный работник передает аптеке заказ, в котором указаны необходимые его подопечному лекарства. После комплектации курьер доставляет препараты клиенту на дом. Доставка бесконтактная — это значит, что необходимое подтверждение личности осуществляется дистанционно.

”В условиях, когда так же, как и у интернет-магазинов, стремительно возросло количество заказов и у электронных аптек, а посещение общественных мест настоятельно не рекомендуется, возможность доставки лекарств для получающих услугу ухода на дому клиентов является жизненно важной, — сказала вице-мэр Бетина Бешкина. — До этого момента социальные работники покупали лекарства для своих подопечных в аптеках и приносили их на дом. Однако использование курьерской доставки делает процесс бесконтактным, следовательно — безопасным”.

По большей части люди, пользующиеся услугой ухода на дому, не могут выйти из квартиры, они одиноки или имеют недостатки здоровья, и без помощи города не в состоянии справляться с повседневной жизнью.

Предлагаемая услуга защищает здоровье соцработников, тем самым лучше защищены и их клиенты.

”Поскольку сейчас наши работники не должны ходить в аптеки в прежних объемах, снижается число их прямых контактов, уменьшается риск прямого заражения. Тем самым мы прежде всего бережем здоровье получающих социальную помощь клиентов, — пояснила Бетина Бешкина. — У многих из наших социальных работников имеются планшеты. А сотрудничество с Südameapteek дает возможность заказать лекарства даже тем, кто интернетом не пользуется, например, пожилым людям”.