Столичные молодежные центры приглашают на виртуальное знакомство

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев рассказал, что, насколько известно, виртуальные туры по молодежным центрам разработаны в Эстонии впервые, а их цель — продемонстрировать современную среду таких центров и возможности проведения разнообразной деятельности.

”Таллиннские молодежные центры предлагают множество возможностей для проведения досуга и саморазвития. При помощи виртуальных туров мы хотим показать, что в Таллинне очень много красивых, разнообразных молодежных центров, в которых используются современные средства, чтобы молодежь могла проводить время в безопасной и познавательной среде”, — сказал вице-мэр.

Виртуальные экскурсии позволяют увидеть помещения центров так, будто находишься внутри, походить и оглядеть все на 360°. Экскурсии по десяти молодежным центрам доступны и на эстонском, и на русском языке.

В молодежных центрах ребята могут найти себе интересное увлечение, организовать мероприятие или занятие самостоятельно, реализовывать проекты и найти вектор развития на будущее. В помещениях центров можно пообщаться с друзьями или найти новых друзей, играть в настольные игры, пользоваться компьютерами, заниматься своим хобби и многое другое. В молодежных центрах работают специалисты по работе с молодежью, посещение центров бесплатно.