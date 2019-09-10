10.09.2019, 17:54

Столичные молодежные центры приглашают на виртуальное знакомство


rus.delfi.ee
EST
Столичные молодежные центры приглашают на виртуальное знакомство
Скриншот

Завершено создание виртуальных туров по Таллиннским молодежным центрам, благодаря которым можно увидеть их помещения, рабочие средства, узнать получше их деятельность и почувствовать атмосферу. Теперь все заинтересованные — дети и молодежь, а также родители и партнеры — могут посетить центры виртуально.

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев рассказал, что, насколько известно, виртуальные туры по молодежным центрам разработаны в Эстонии впервые, а их цель — продемонстрировать современную среду таких центров и возможности проведения разнообразной деятельности.

”Таллиннские молодежные центры предлагают множество возможностей для проведения досуга и саморазвития. При помощи виртуальных туров мы хотим показать, что в Таллинне очень много красивых, разнообразных молодежных центров, в которых используются современные средства, чтобы молодежь могла проводить время в безопасной и познавательной среде”, — сказал вице-мэр.

Виртуальные экскурсии позволяют увидеть помещения центров так, будто находишься внутри, походить и оглядеть все на 360°. Экскурсии по десяти молодежным центрам доступны и на эстонском, и на русском языке.

В молодежных центрах ребята могут найти себе интересное увлечение, организовать мероприятие или занятие самостоятельно, реализовывать проекты и найти вектор развития на будущее. В помещениях центров можно пообщаться с друзьями или найти новых друзей, играть в настольные игры, пользоваться компьютерами, заниматься своим хобби и многое другое. В молодежных центрах работают специалисты по работе с молодежью, посещение центров бесплатно.

Туры и информация на странице http://virtuaaltuur.tallinn.ee/

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