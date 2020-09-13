Столичные квартирные товарищества приглашаются к участию в фотоконкурсе ”Зеленый двор”

По словам вице-мэра Эхи Вырк, фотоконкурс предназначен для всех таллиннских квартирных товариществ, чтобы поощрить инициативные товарищества и вдохновить остальных на то, чтобы благоустроить дворы своих домов.

”Все заинтересованные могут активно участвовать в выборе победителя на страничке Таллиннского департамента городского имущества в Фейсбуке, — сказала Эха Вырк. — Самые популярные квартирные товарищества будут поощрены, а награды выдадут 14 ноября, на конференции по жилищному хозяйству, которая состоится в культурном центре ”Кая”. Я приглашаю принять участие в конкурсе всех, кто по собственной инициативе озеленил территорию возле своего дома”.

В течение сентября все квартирные товарищества Таллинна могут загрузить до трех фотографий своего двора в тематическом обсуждении на страничке Департамента городского имущества в Фейсбуке. Там же находится и подробная информация о фотоконкурсе.