Столичные детские сады получат подарки от школьников

По словам вице-мэра Таллинна Вадима Белобровцева, проект приносит радость как тем, кто готовит подарок, так и тем, кто его получает.

”Школьники, которые мастерят подарок, могут получить новые знания в ходе практической деятельности и получить удовольствие от сделанного, — сказал вице-мэр. — Детсадовцы же получат игрушку, новый опыт и увлекательные открытия. Радость не нарушит и то обстоятельство, что из-за коронавирусной инфекции дети получат подарки, которые обычно передаются им в мае, в месяц адвента. Благодарю всех учителей и учеников, которые, несмотря на сложное время, приняли участие в проекте и успешно довели работу до конца”.

”Приятно знать, что способность детей к обучению — мотивацию и закрепление знаний облегчает возможность самостоятельно участвовать в процессе и экспериментировать, — сказала Марика Каллас, ведущий специалист сектора дошкольного образования Департамента образования. — Познавательный ящик развивает мыслительную деятельность, логическое и творческое мышление ребенка, навыки сотрудничества и побуждает к самовыражению, и это все — сохраняя радость учения и совместной деятельности. Познавательный ящик позволяет детям открывать и испытывать что-то новое и увлекательное, потому что даже знакомые вещи превращаются в самый настоящий вызов. Ящик можно заполнить разными предметами, в зависимости от темы и целей, он помогает развивать детское мышление как работая вместе с группой, так и самостоятельно, по собственной инициативе ребенка”.

Ставший уже традиционным проект сотрудничества ”От школы детскому саду” начался в Таллинне семь лет назад. В рамках проекта школьники мастерят для детсадовцев различные развивающие игрушки, бытовые предметы или учебные принадлежности. Все проекты выбраны на совместном мозговом штурме учителей, руководителей детских садов, учителей труда и рисования — в ходе такого обсуждения выясняются ожидания детского сада и выбирается наилучшая идея. При реализации учитывается и то, чтобы ученики — как девочки, так и мальчики — могли в ходе процесса применить современные возможности по трудовому и технологическому обучению. За эти годы детские сады получили ящики для мини-садоводства, стилизованные национальные костюмы, деревянные музыкальные инструменты, театральные и математические чемоданчики, также таблички с названиями детского сада для праздничных шествий.