Столичное предприятие TLT протестировало самый мощный электрический автобус

”Производитель сообщил нам о том, что электробус способен проехать на одной зарядке до 400 км, но наша задача была убедиться в этом в условиях Таллинна. Если ранее тестируемые электробусы показывали максимальный результат в 150-180 км, то Yutong удивил нас, проехав на одной зарядке максимально 425 км. Автобус, в том числе, ходил по-нашему самому длинному маршруту, на линии 38”, — сказал член правления TLT Леннарт Вийкмаа.

Электробус Yutong U12 был предоставлен официальным представителем компании в странах Балтии фирмой Busnex.”Электрический автобус китайского производителя Yutong — это городской автобус, длинной в 12 метров, с ёмкостью аккумуляторной батареи в 422 кВт, благодаря которой автобус может проехать до 400 км на одной зарядке,” — сказал официальный представительYutong, руководитель фирмы Busnex Симонас Раманаускас, добавив, что электробус вмещает в себя до 85 пассажиров, а также имеет два места для размещения детской или инвалидной колясок.

По словам Леннарта Вийкмаа, как водители, так и пассажиры остались довольны электробусом. ”Помимо необычного и запоминающего внешнего вида, пассажиры отметили также подсветку внутри автобуса, а также удобный пандус, выдвигающийся автоматически, который значительно упростил доступ в автобус пассажирам”, — сказал Вийкмаа.

”Yutong является самым современным и инновационным электробусом, то мы хотели, чтобы и жители Таллинна познакомились с нашими разработками”, — сказал Раманаускас добавив, что электробусы китайского производителя уже используются на регулярной основе в Париже, Софии, Великобритании и в Эспоо.

По оценке члена правления TLT, по сравнению с другими электробусами, которые тестировались в Таллинне, у Yutong были самые мощные аккумуляторные батареи. ”Например, у автобуса марки Mercedes объем батареи составлял 243 кВт, у Solaris 220 кВт, это отразилось и на их пройдённом километраже”, — объяснил Вийкмаа.

По словам члена правления, предприятие уверенно движется к своей цели уже к 2025 году отказаться от использования дизельных автобусом и перейти на более экологически чистые решения, каковыми являются газовые и электрические автобусы. ”Тестирование электробусов в наших условиях крайне важно для того, чтобы мы могли осуществить свою цель перейти к 2035 году на электрифицированный общественный транспорт. Так как автобус Yutong показал хороший результат, то это означает, что такой электробус мы могли бы использовать на самых длинных маршрутах, но при этом нам бы не пришлось много инвестировать в инфраструктуру”, — сказал Вийкмаа, добавив, что в то же время, предприятие не знает, какой результат показал бы этот автобус в зимний период. ”Конечно же, мы не остановимся на этом. Мы хотим протестировать как можно больше электробусов от разных производителей. Мы открыты для всех предложений и работаем над тем, чтобы получить возможность протестировать электрические автобусы на протяжении всего года”, — сказал Вийкмаа.