Столичная улица Роозикрантси станет местом археологических исследований

”На улице Роозикрантси со стороны площади Вабадузе в самом начале раскопок был обнаружен археологический пласт культуры каменного века. Из-за этой ценной находки мы временно приостановили строительные работы на улице и объявили тендер на осуществление археологических исследований. Исследовательские работы планируется начать в сентябре, а закончить не позднее ноября. Ремонт улицы начнется при первой возможности и будет проводиться поэтапно в соответствии с исследованием участков дороги ”, — пояснил заместитель мэра города Калле Кландорф.

Осенью на улице Роозикрантси будут поэтапно проведены археологические раскопки и исследовательские работы. Раскопки слоев проектируемых инженерных сетей и дорожного полотна, а также отделение древнего культурного слоя будут проводится вручную. Ориентировочный объем археологических исследований и раскопок составляет около 4700 м3.

”До начала археологических исследований на улице Роозикрантси был установлен временный порядок организации дорожного движения. Временно Роозикрантси стала тупиковой улицей, попасть на которую можно только со стороны Пярнуского шоссе. Остановка и парковка разрешены только на обочине дороги с четными номерами. Мы просим участников дорожного движения следовать временным указаниям организации движения”, — добавила Ану Аус, исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн.

В зависимости от оперативности археологических исследований, а также погодных условий, завершение ремонтных работ на улице Роозикрантси может быть отложено до конца весны следующего года.

Ремонт улицы Роозикрантси (бульвар Каарли — Пярнуское шоссе), а также реконструкция городских водопроводов и канализационных сетей проводятся по заказу Tаллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства.