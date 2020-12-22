Столичная горуправа подвела итоги года: Таллинн как флагман "зеленой концепции"

Мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что несмотря на все сложности, Таллинн достойно вышел из чрезвычайной ситуации, город хорошо справляется и сейчас.

”Все запланированные нами крупные проекты были реализованы. При этом, наряду с выполнением оперативных повседневных задач и принятием решений мы создали и концепцию будущего. Документ стратегического развития ”Таллинн 2035” позволяет нам наметить цели на длительный период. Вне зависимости от ситуации, реализация концепции будущего и стабильное развитие города должны продолжаться. Наша цель — чтобы город был комфортным и безопасным местом для горожан как сейчас, так и в будущем, — сказал Кылварт. — В то же время, мы не отказались от масштабных проектов. У города есть альтернативный план реконструкции Горхолла, и как только от Европейской комиссии поступит ответ на вопрос — могут ли город и государство инвестировать свои средства в реконструкцию Горхолла — мы будем готовы приступить к реализации этого проекта. Идут работы по подготовке к строительству Таллиннской больницы, они продолжатся и в следующем году. То же касается реконструкции Петербургского шоссе. Мы намерены также приступить к строительству нового здания Городского театра, соответствующий тендер уже объявлен”.

По словам мэра, выход Таллинна в финал конкурса на звание Зеленой столицы Европы, успешное участие в конкурсе и положительная обратная связь относительно наших целей вдохновила город продолжить действовать в роли флагмана ”зеленой концепции”, — как в Эстонии, так и в более широком контексте.

”К тому же, стратегия развития города полностью поддерживает наши экологические цели. В этом году Таллинн удостоился титула самого интеллектуального сообщества мира, однако наша глобальная цель — стать к 2035 году современной зеленой столицей, жители которой заботливо относятся к своему городу”, — сказал Кылварт.

”Несмотря на нынешнюю ситуацию, мы постарались сделать каждому жителю города небольшой подарок — поскольку в привычном нам виде проводить мероприятия в помещениях не представляется возможным, в этом году, на радость горожанам, мы создали сказочную атмосферу Рождества не только в Старом городе, но в каждом районе”, — подчеркнул мэр.