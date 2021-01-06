Столичная горуправа: как будет проходить голосование по народному бюджету Таллинна

В народном голосовании смогут принять участие лица в возрасте от 14 лет, чьим местом жительства согласно данным регистра народонаселения является Таллинн. Проголосовать можно будет не более чем за две понравившиеся идеи в районе по месту жительства. К примеру, житель Кристийне не сможет отдать голос за идею, представленную в Пирита, Нымме или в каком-либо другом районе.

Проголосовать можно будет в интернете или в районной управе (на бумажном носителе). С идеями можно ознакомиться на сайте народного бюджета, ссылки на голосование активизируются утром 18 января. Перед голосованием нужно пройти идентификацию личности с помощью ID-карты, mobiil-ID, Smart-ID или EU eID. Идентификация личности осуществляется и во время голосования в районных управах.

Старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет от имени команды народного бюджета поблагодарил горожан, которые внесли свой вклад в развитие города и формирование окружающего пространства.

”Мы получили множество интересных идей, — отметил Свет. — Экспертная комиссия оценила все 420 поступивших предложений с точки зрения стоимости проекта, временных затрат, технических нюансов и правовых аспектов. Отбор не прошли идеи, которые не отвечают условиям народного бюджета. Кроме того, идея не поступит на голосование в случае, если подобное предложение уже находится в работе или если формулировка идеи оказалась слишком обобщенной”.

Изначально экспертная комиссия отобрала 99 предложений, однако позже выяснилось, что одна из представленных в районе Кесклинн идей будет реализована вне рамок проекта народного бюджета, поэтому на голосование будет вынесено 98 идей. В районе Кесклинн на голосование поступит 17 идей, в Ласнамяэ и Кристийне — по 16, в Пыхья-Таллинне — 13, Хааберсти — 12, Нымме — 11, Мустамяэ — 8 и Пирита — 5 предложений.

Чтобы результаты голосования вступили в силу, в нем должен принять участие определенный минимум жителей района: в Кристийне, Нымме и Пирита не менее 500 человек, в Хааберсти, Кесклинне, Мустамяэ и Пыхья-Таллинне не менее 1000 и в Ласнамяэ не менее 1500 человек.