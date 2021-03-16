Стоит ли вакцинироваться несколькими вакцинами сразу? Эстонские ученые считают это хорошей идеей

Доктор молекулярной иммунологии Таллиннского технического университета Сирье Рюйтель Будинот поддерживает идею, особенно в случае тех, кто не болел коронавирусом.

Она привела в пример тот факт, что вакцины для гриппа меняют каждый год — в сущности, это просто улучшенные варианты прошлогодних вакцин. При этом она отметила, что в будущем нет смысла вакцинироваться от коронавируса чаще, чем раз в год.

Рюйтель Будинот не согласна с теми, кто считает вакцины AstraZeneca и Johnson&Johnson "плохими". По ее мнению, и защита на 60% может предотвратить худшее.

Она добавила, что сейчас вакцины Pfixer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson защищают от вакцины старого вида коронавируса, который изначально появился в китайском Ухане, а защита от его новых штаммов и мутаций ниже.

Старший научный сотрудник Тартуского университета в области иммунологии Кай Кисанд также отметила, что различные вакцины даже разумно комбинировать.

Кисанд подчеркнула, что проценты эффективности различных вакцин нельзя сравнить, потому что они не проходили тестирование в одних и тех же условиях. Отличаются как страны, так и варианты вируса, специфика распространения вируса и различные ограничения.

"Неправильно утверждать, что вакцины mRNA хорошие, а AstraZeneca плохая", — добавила она.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!