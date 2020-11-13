Стипендию для молодых актеров имени Бруно Оя получил Реймо Сагор

33-летний Сагор снимался в фильмах ”Скандинавская тишина” и ”Взять или уйти”. В 2019 году за роль отца-одиночки Эрика он был удостоен премии Целевого капитала аудиовизуального искусства Эстонского капитала культуры. Аналогичную награду он получил также на кинофестивале в Котбусе. Фильмография актера включает и второстепенные роли в фильмах ”Нулевая точка”, ”Черный альпинист” и ”Беспорядочные дни — Лихие 90-ые”.

Уже ранее Сагор был выбран в число восьми самых выдающихся молодых актеров в странах Балтии, которые в этом году примут участие в программе Black Nights Stars в рамках кинорынка Industry@Tallinn & Baltic Event. Цель программы — предоставить молодым актерам необходимые знания и контакты для начала международной карьеры.

Сагор окончил Эстонскую академию музыки и театра в 2014 году. С этого же года он работает актером театра ”Ванемуйне”.

По словам члена Фонда имени Бруно Оя Ану Ламб, Реймо Сагор — выдающийся актер, доказавший высокий уровень мастерства своим исполнением ролей. ”Я надеюсь, что эта награда придаст Реймо сил и мотивации продолжать работу”, — сказала она.

Фонд имени Бруно Оя работает на PÖFF седьмой год. В прошлом году стипендии была удостоена Реа Лест.

Бруно Оя, скончавшийся в 2002 году, снялся почти в сотне фильмов, самый известный из которых — получивший Государственную премию СССР ”Никто не хотел умирать”. С конца 1960-х жил и работал в основном в Польше.

Кинофестиваль ”Темные ночи” продлится до 29 ноября. В фокусе этого фестиваля — киноискусство Германии.