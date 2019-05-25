Ставший жертвой расистского нападения в Ыйсмяэ пакистанец: хочу его простить, ведь сейчас рамадан

”Я поехал на Ыйсмяэ теэ, чтобы отвести своего друга домой. Этот мужчина подошел к моей машине и не хотел уходить”, — рассказывает Ажхар (настоящее имя редакции известно — прим.ред.) Delfi.

”Потом он начал кричать и бить машину. Я не понимал, что происходит. Мне казалось, что это какая-то ошибка”, — продолжает он.

Ажхар запечатлел происходящее и написал заявление в полицию.

Как Delfi писал ранее, нападавшим был беспартийный Тауно, который в социальных сетях совсем не скрывает свои радикальные взгляды.

На данный момент Тауно сделал в своем аккаунте в Facebook зачистку, но еще вчера там висела фотография, на которой он был в той же футболке, что и на видео. "Nats EKREt igasse päeva" ("Немного EKRE на каждый день", игра слов на тему нацизма) напечатано на футболке под большим логотипом EKRE.

Еще он большой фанат Адольфа Гитлера, и его очень цепляют темнокожие люди на улице. Когда он видит на улице темнокожего человека, он фотографирует его и выкладывает в соцсеть с расистским комментарием.

Мужчину не останавливают даже предписания властей — в прошлом году он хвастался штрафом, который получил за то, что предлагал в соцсетях 1000 евро за труп чернокожего человека. В комментариях он упомянул, что . полиция его уже четыре раза допрашивала на эту тему.

Несмотря на то, что в соцсетях он называл себя членом EKRE, согласно данным регистра, он не состоит ни в одной партии. ОН не однократно призывал людей выйти на улицы и взяться за оружие, но к счастью, ему не удалось найти себе сторонников.