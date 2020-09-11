Ставка по страхованию от безработицы останется на прежнем уровне

По словам министра социальных дел Танеля Кийка, в нынешней ситуации, связанной с ограничениями из-за распространения COVID-19, важно, чтобы государство помогало поддерживать стабильность в экономике как для работодателей, так и для работников, предлагая больше поддержки тем, кто потерял работу. ”Сохранение ставки страхования по безработице также необходимо, потому что у кассы по безработице есть средства для выплаты пособий в ситуации, когда безработица, вероятно, вырастет в ближайшем будущем. Я считаю очень важным, чтобы касса по безработице располагала достаточными ресурсами для поддержки как тех, кто работает, так и тех, кто потерял работу”.

Для предоставления услуг рынка труда и выплаты пособий на рынке труда, в 2021 году планируется передать установленную законом максимальную сумму в 30% от объема средств, то есть 62,9 млн евро из целевых фондов страхования от безработицы в особый фонд. В следующем году средства будут использованы для предоставления активных услуг на рынке труда, таких как курсы, и выплаты пособий на рынке труда.

Система страхования от безработицы была создана в Эстонии в 2002 году. Самая высокая ставка была с 2009 по 2013 год, когда она выросла до 4,2%, из которых работник платил 2,8%, а работодатель — 1,4%. Размер ставки по страхованию от безработицы с 2015 года составляет 2,4%.