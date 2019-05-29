Статистика: жители Эстонии делают пожертвования все более щедро

Директор по маркетингу Tele2 Инес Эстрин сказала, что жители Эстонии охотнее всего жертвуют на помощь детям и животным. ”Самый благоприятный период для сбора средств на благотворительность — декабрь, время рождественских праздников”, — отметила Эстрин.

”Можно сказать, что благотворительные сборы скорее сезонные, и то, сколько получается собрать, зависит от успешности конкретной благотворительной кампании — получится ли затронуть душу людей”, — прокомментировала Эстрин.

”Самый надежный канал для сбора пожертвований — телевидение, которое позволяет лучше всего передать историю так, чтобы она проникла в сердца аудитории. Так например, самым успешным благотворительным проектом 2018 года был Jõulutunnel (”Рождественский туннель”) на ETV, благодаря которому для поддержки детей, страдающих редкими заболеваниями, клиентами Tele2 было собрано на 40 процентов больше средств, чем годом ранее”, — сказала Эстрин.

В Tele2 в 2018 году самыми популярными для сбора пожертвований были: